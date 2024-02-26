Джошуа ответил, почему отказался драться с Хрговичем и Чжилэем

«Я хотел сражаться за чемпионство. Я хотел привести свою карьеру к чемпионству. И это по-прежнему путь к чемпионству. Нганну – боксёр, и я должен его победить. И когда я выиграю, я перейду к борьбе за звание чемпиона мира», — приводит слова Джошуа DAZN.