Илия Топурия рассказал о своей мечте

«Спасибо, что приняли мою семью, спасибо, что дали нам дом, спасибо, что поддерживаете меня в моей спортивной карьере, и спасибо, что позволили мне стать частью вас



Моя мечта — получить национальное удостоверение личности гражданина Испании. Я собираюсь лично попросить председателя правительства Испании об этом. Посмотрим, сможет ли он помочь мне осуществить мою мечту. По правде говоря, я был бы очень рад», — приводит слова Топурии Marca.