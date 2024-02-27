В команде Волкова ответили на вопрос о возможном поединке с Павловичем

«Я уже смотрю на всех бойцов тяжелого веса UFC как на потенциальных соперников. Как бы нам не хотелось видеть в этом качестве Серегу Павловича, Шамиля Газиева или Серегу Спивака… Ситуация такая, что рано или поздно встреча может случиться. Конечно, неплохо, если бы наши бойцы подрались за титул, но все может быть. Сейчас мы находимся в ожидании. Может после предстоящего турнира поступит предложение», — приводит слова Кияшко Metaratings.