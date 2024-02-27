Стало известно, сколько боев планирует провести Махачев в 2024-м

Стало известно, сколько боёв планирует провести Махачев в 2024-м
Известный египетский менеджер смешанных единоборств (ММА) и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз рассказал, что российский боец Ислам Махачев проведёт минимум два боя в 2024 году.
«Независимо от того, какие даты UFC предложит Исламу, он проведет как минимум два боя в этом году. Это 100 процентов», — приводит слова Абдель-Азиза The Schmo.
В своём последнем бою, который проходил 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев победил австралийца Александра Волкановски в первом раунде.
Всего за карьеру в смешанных единоборствах Махачев провёл 26 боёв, в которых одержал 25 побед и потерпел одно поражение.
Российский спортсмен сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
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