Боксер Кудряшов не смог вспомнить имя соперника за три дня до поединка

Российский боксер Дмитрий Кудряшов за три дня до поединка с Деандре Севейджем не смог назвать имя и фамилию своего оппонента.
Кудряшов и американец Севейдж проведут бой 2 марта в Белгородской области в городе Губкин. На счету 38 летнего Кудряшова 26 побед и шесть поражений. 33 летний Севейдж одержал четыре победы в четырех поединках в карьере.
— Я не ставил свою карьеру ни на какую паузу. Есть вариант отбоксировать, я начинаю готовиться, начинаю спарринговать. Сейчас была подготовка у Евгения Гончарова, я готовился с ним. Были травмы, которые не давали раскрыть свой потенциал до конца. Но сейчас все нормально.
— Я слышал, что в бою с Сосланом Асбаровым вы были травмированы. Это так?
— Если вышел в ринг, значит, готов. Поэтому какие тут могут быть оправдания?
— В боксе, особенно в любительском, когда рассказывают о каких то соревнованиях, говорят «дрался с ирландцем», «боксировал с американцем». А вы помните, как зовут вашего соперника?
— Сейчас не могу сказать, но драться буду с американцем… Я смотрел его бои, у него большой олимпийский опыт. Поэтому что такое бокс, он знает и боксировать умеет. Спарринговал с Энди Руисом. Я думаю, что легкой прогулки не будет, тем более что он без поражений, явно человек, которому строят рекорд, — передает слова Кудряшова корреспондент «Матч ТВ».