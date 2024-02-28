Боксер Кудряшов не смог вспомнить имя соперника за три дня до поединка

Российский боксер Дмитрий Кудряшов за три дня до поединка с Деандре Севейджем не смог назвать имя и фамилию своего оппонента.

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Кудряшов и американец Севейдж проведут бой 2 марта в Белгородской области в городе Губкин. На счету 38 летнего Кудряшова 26 побед и шесть поражений. 33 летний Севейдж одержал четыре победы в четырех поединках в карьере.

— Я не ставил свою карьеру ни на какую паузу. Есть вариант отбоксировать, я начинаю готовиться, начинаю спарринговать. Сейчас была подготовка у Евгения Гончарова, я готовился с ним. Были травмы, которые не давали раскрыть свой потенциал до конца. Но сейчас все нормально.

— Я слышал, что в бою с Сосланом Асбаровым вы были травмированы. Это так?

— Если вышел в ринг, значит, готов. Поэтому какие тут могут быть оправдания?

— В боксе, особенно в любительском, когда рассказывают о каких то соревнованиях, говорят «дрался с ирландцем», «боксировал с американцем». А вы помните, как зовут вашего соперника?