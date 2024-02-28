Двалишвили: если бы я проиграл Петру Яну, то покончил бы с собой

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили рассказал, как бы он отнёсся к поражению от россиянина Петра Яна.

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«Если бы я проиграл Петру Яну, то покончил бы с собой. Проиграв Генри Сехудо, со мной бы ничего не случилось», — приводит слова Двалишвили Championship Rounds.

Напомним, в поединке, проходившем 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221, Мераб встречался с представителем России Петром Яном. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.