Американский боксер Севейдж захотел стать гражданином России

Американский боксер Севейдж хочет стать гражданином России
Американский боксер Деандре Севейдж хочет получить российское гражданство после боя против россиянина Дмитрия Кудряшова. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев.
Севейдж 2 марта в Губкине Белгородской области проведет бой против Кудряшова.
"Он высказал устное желание [стать гражданином России]. Мы окажем Севейджу всю необходимую помощь в оформлении", - сказал Румянцев.
В начале января родившемуся в США 44-летнему боксеру Кевину Джонсону было предоставлено российское гражданство.
На счету 33-летнего Севейджа 4 победы (все нокаутом) и ни одного поражения.
Кудряшову 38 лет, он одержал 26 побед (25 нокаутом) и потерпел 6 поражений. Спортсмен принимал участие во Всемирной боксерской суперсерии, боксировал за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA), проиграв кубинцу Юниэлю Дортикосу. Россиянин владел серебряным поясом и титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии Всемирного боксерского совета, а также интернациональным поясом WBA в первом тяжелом весе.