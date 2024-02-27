Американский боксер Севейдж захотел стать гражданином России

Американский боксер Деандре Севейдж хочет получить российское гражданство после боя против россиянина Дмитрия Кудряшова. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы РФ от Белгородской области Никита Румянцев.

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Севейдж 2 марта в Губкине Белгородской области проведет бой против Кудряшова.

"Он высказал устное желание [стать гражданином России]. Мы окажем Севейджу всю необходимую помощь в оформлении", - сказал Румянцев.

В начале января родившемуся в США 44-летнему боксеру Кевину Джонсону было предоставлено российское гражданство.

На счету 33-летнего Севейджа 4 победы (все нокаутом) и ни одного поражения.