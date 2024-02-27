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Боксер Деандре Сэвейдж может стать гражданином РФ

Американский боксер Деандре Сэвейдж заявил о желании получить гражданство РФ после поединка с россиянином Дмитрием Кудряшовым в Белгородской области. Об этом «Матч ТВ» сообщил депутат Госдумы от региона Никита Румянцев.

Боксер Деандре Сэвейдж может стать гражданином РФ
© Соцсети

Он отметил, что «пока это устное желание» со стороны Сэвейджа. При этом Румянцев пообещал оказать боксеру «всю необходимую помощь» в оформлении российского гражданство, если он решит воплотить его в реальность.

Поединок Сэвейджа и Кудряшова пройдет 2 марта в Губкине на турнире «Поколение».

Напомним, что на счету 33-летнего американца четыре победы и ни одного поражения, а 38-летнего россиянина — 26 побед и шесть поражений.

Бокс/MMA
Никита Румянцев
Дмитрий Кудряшов
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