Боксер Деандре Сэвейдж может стать гражданином РФ

Американский боксер Деандре Сэвейдж заявил о желании получить гражданство РФ после поединка с россиянином Дмитрием Кудряшовым в Белгородской области. Об этом «Матч ТВ» сообщил депутат Госдумы от региона Никита Румянцев.

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Он отметил, что «пока это устное желание» со стороны Сэвейджа. При этом Румянцев пообещал оказать боксеру «всю необходимую помощь» в оформлении российского гражданство, если он решит воплотить его в реальность.

Поединок Сэвейджа и Кудряшова пройдет 2 марта в Губкине на турнире «Поколение».