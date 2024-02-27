Боксер Деандре Сэвейдж может стать гражданином РФ
Американский боксер Деандре Сэвейдж заявил о желании получить гражданство РФ после поединка с россиянином Дмитрием Кудряшовым в Белгородской области. Об этом «Матч ТВ» сообщил депутат Госдумы от региона Никита Румянцев.
Он отметил, что «пока это устное желание» со стороны Сэвейджа. При этом Румянцев пообещал оказать боксеру «всю необходимую помощь» в оформлении российского гражданство, если он решит воплотить его в реальность.
Поединок Сэвейджа и Кудряшова пройдет 2 марта в Губкине на турнире «Поколение».
Напомним, что на счету 33-летнего американца четыре победы и ни одного поражения, а 38-летнего россиянина — 26 побед и шесть поражений.
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