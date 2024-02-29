Топурия в день боя с Волкановски весил больше, чем на церемонии взвешивания

Топурия в день боя с Волкановски весил на 10 кг больше, чем на церемонии взвешивания
Новоиспечённый чемпион UFC Илия Топурия в день титульного поединка с Александром Волкановски весил на 10 кг больше, чем на официальной церемонии взвешивания. Об этом рассказал известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своих социальных сетях.
Журналист привёл список из бойцов, участвующих в турнире UFC 298, с наибольшим приростом в процентах по этому показателю.
Наибольший прирост в процентах (15+%):
Джефф Нил — 77,3 / 91 кг.
Мераб Двалишвили — 61,2 / 71,1.
Карлос Вера — 61,5 / 72.
Пауло Коста — 84,1 / 97,6.
Илия Топурия — 65,5 / 75,8
Александр Волкановски — 65,5 / 75,3
Напомним, официальная процедура взвешивания проходила за два дня до начала турнира. В главном поединке турнира Топурия оказался сильнее Волкановски.
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