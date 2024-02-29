Топурия в день боя с Волкановски весил больше, чем на церемонии взвешивания

Новоиспечённый чемпион UFC Илия Топурия в день титульного поединка с Александром Волкановски весил на 10 кг больше, чем на официальной церемонии взвешивания. Об этом рассказал известный спортивный эксперт и обозреватель Аарон Бронстетер в своих социальных сетях.