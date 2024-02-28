Топурия получит испанское гражданство после завоевания титула UFC

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал о том, что новоиспечённый чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия в скором времени получит испанское гражданство.

«Твоя воля, самоотверженность и настойчивость позволили тебе достичь своей мечты. Твоя вторая мечта скоро станет реальностью. Твоя любовь к Испании будет подтверждена паспортом испанского гражданина», – написал Санчес в социальных сетях.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC в полулёгком дивизионе после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде.