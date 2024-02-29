Александр Емельяненко рассказал, кому подарил три квартиры

«На что трачу деньги? Я ни на что не трачу. На родных, близких, на друзей, жену. На себя я не трачу. Я умею жить без денег. Я если голодный, меня везде накормят. ... Я квартиру жене подарил на свадьбу. Две квартиры дочке подарил. Одну в Петербурге четырёхкомнатную. Я такой… дочке дарю, жене дарю, маме дарю», — сказал Александр на канале «На спорте с Монто» в YouTube.