Умар Нурмагомедов: не считаю Яна серьёзной проверкой для себя

«Я не вижу смысла боя с ним. Чтобы что? Я не считаю его серьёзной проверкой для себя. Его можно забороть, его можно повалить, ему можно спину забрать. И я не считаю, что он когда-либо был [серьёзной проверкой]. Есть ли у меня интерес? Никакого», — приводит слова Нурмагомедова издание Sport24.