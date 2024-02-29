Встречай весну красиво вместе с ММА СЕРИЕЙ-77!

9 марта в Международном центре бокса в "Лужниках" состоится первый турнир весны для ММА Серии! Как и в прошлом году, на предстоящем шоу вы увидите десяток первоклассных поединков от лучших атлетов нашей страны и не только. Кард очередного турнира ММА Серии порадует вас по-особенному, ведь в нём будет собрано много боёв с участием прекрасных девушек.

© организаторы «ММА Серии – 77»

Обязательно стоит вашего внимания поединок недавней дебютантки Марии Егоровой (Россия) с более опытной бразильянкой Джованной Эдуардой (Бразилия). Дело в том, что это противостояние основано на личных мотивах, ведь Егорова в предыдущем поединке внутри ММА Серии одолела родную сестру своей новой соперницы Джози Фабриэли.

Отметим ещё один женский поединок, в котором состоится противостояние молодости и опыта. Талантливая Алена Агишева (Россия) из команды Storm Shlemenko Fight Team готовится дебютировать в ММА Серии. На её счету два профессиональных поединка, в которых она одержала крайне уверенные победы. Помимо этого, в её активе значится победа на Чемпионате мира в 2019 году среди любителей. Испытать на прочность Агишеву выпало опытной и жестокой бразильянке Джози Фабриэли, которая тренируется в московском клубе Gor MMA. Её вы можете знать по трем выступлениям в ММА Серии, последнее из которых было против Марии Егоровой. Всего на счету Фабриэли 4 победы и 4 поражения.

Открывать турнир ММА Серия-77 выпало двум прекрасным девушкам. Речь идет о Екатерине Яр (Россия) и Марине Нике (Молдова). Екатерина готовится дебютировать в ММА Серии, на её счету один успешный поединок. Несмотря на это, Яр может похвастаться большими достижениями в спортивной борьбе и джиу-джитсу. Что касается Ники, то она проведёт свой четвёртый бой в нашей лиге. В последнем поединке ей не удалось победить Викторию Цховребову (Россия), зато в предыдущих двух Марина неизменно побеждала. Общий рекорд Марины в профи состоит из 4 побед и 2 поражений.

Ну, а главным и самым неожиданным сюрпризом предстоящего вечера боев, без сомнения, станет схватка звезд популярного реалити-шоу «Пацанки» Ани Костиной (Россия) и Кристины Захаровой (Россия)! Девушки уже хорошо знакомы широкому зрителю благодаря своему участию в известном телепроекте. Если вы смотрели хотя бы одну серию шоу «Пацанки», то наверняка в курсе, что туда отбирают максимально боевитых дам. А Костина и Захарова решили пойти дальше в этом противостоянии характеров, что и привело их в нашу клетку! Тем более, что их спортивный бэкграунд позволяет подойти к поединку во всеоружии.

Поединки вечера:

1. Екатерина Яр (Россия) – Марина Ника (Молдова);

2. Магомед Шейхов (Россия) – Димитрий Андрюшко (Россия);

3. Алена Агишева (Россия) – Джози Фабриэли (Бразилия);

4. Хасан Юсупов (Кыргызстан) – Илья Харитонов (Россия);

5. Умар Магомедов (Россия) – Магно Сантос (Бразилия);

6. Майрамбек Тентиев (Кыргызстан) – Мабат Одинаев (Таджикистан);

7. Мария Егорова (Россия) – Джованна Эдуарда (Бразилия);

8. Аня Костина (Россия) – Кристина Захарова (Россия);

9. Шамиль Магомедов (Россия) – Виктор Клюев (Россия);

10. Вел Оливейра (Бразилия) – Олег Дадонов (Россия).

Подробности и информация о билетах доступны по ссылке.