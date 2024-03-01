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Хабиб Нурмагомедов заявил, что UFC предлагали ему выступить на турнире UFC 300

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что отрицательно ответил на предложение UFC обсудить возможность его участия на юбилейном турнире UFC 300, который должен пройти14 апреля.

Хабиб Нурмагомедов заявил, что UFC предлагали ему выступить на турнире UFC 300
© Чемпионат.com

«UFC связывались с Али Абдель-Азизом по поводу моего участия на UFC 300. Но я сказал Али, чтобы он больше никогда не беспокоил меня насчёт каких-либо боёв с моим участием», — сказал Хабиб в интервью порталу MMAJunkie.

Напомним, что свой последний поединок Хабиб Нурмагомедов провёл 24 октября на турнире UFC 254. Его бой с Джастином Гэтжи стал главным событием турнира. Поединок завершился досрочной победой Хабиба Нурмагомедова во втором раунде. После оглашения результата Хабиб объявил о завершении профессиональной карьеры.

Бокс/MMA
Джастин Гэтжи
Хабиб Нурмагомедов
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