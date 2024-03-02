В возрасте 31-го года умер российский дзюдоист Казбек Занкишиев
Призер чемпионатов мира и Европы по дзюдо россиянин Казбек Занкишиев скончался в возрасте 31-го года.
О смерти спортсмена в субботу сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России. Занкишиева не стало 2 марта, причина смерти пока не называется.
В 2011 году Занкишиев стал победителем юниорского чемпионата мира, в 2018-м завоевал бронзу на чемпионате мира в Баку в командном первенстве.
Годом ранее он стал бронзовым призером чемпионата Европы. Также на его счету победы на чемпионате России и международных турнирах.
"Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо", - говорится в сообщении Федерации дзюдо России.