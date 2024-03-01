Илия Топурия рассказал, когда завершит карьеру в MMA
Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия планирует выступать в смешанных единоборствах до 30-32 лет. После этого испанец грузинского происхождения намерен подраться по правилам бокса.
«Я собираюсь выступать до 30-32 лет, также затем я планирую провести несколько боев по боксу», – приводит слова Топурии Marca.
Топурии 27 лет. Свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Матадор начал в 2015 году. Сейчас его рекорд составляет 15-0.
Напомним, Илия Топурия стал чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории 18 февраля этого года. В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 298 он сразился с Александром Волкановски. Матадор нокаутировал своего противника во втором раунде, лишив легендарного австралийца пояса.
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