Топурия рассказал, когда завершит карьеру в MMA

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия планирует выступать в смешанных единоборствах до 30-32 лет. После этого испанец грузинского происхождения намерен подраться по правилам бокса.

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«Я собираюсь выступать до 30-32 лет, также затем я планирую провести несколько боев по боксу», – приводит слова Топурии Marca.

Топурии 27 лет. Свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Матадор начал в 2015 году. Сейчас его рекорд составляет 15-0.