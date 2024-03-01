Камару Усман бросил вызов Хамзату Чимаеву

«Кто бы не хотел увидеть наш реванш? Хамзат рассчитывает стать бойцом чемпионского уровня, поэтому, почему бы нам не провести реванш на пять раундов? Все хотят это увидеть, однако многое будет зависеть от того, что они решат с чемпионским боем [в среднем дивизионе UFC]», – приводит слова бойца MMAJunkie.