Газиев: я стану кошмаром для всего тяжёлого веса UFC

«Во-первых, я уверен, что выиграю этот бой. Меня будут обязаны поставить в топ-15 рейтинга UFC. Поэтому этот бой – ещё один шаг на пути в рейтинг. Я стану кошмаром для всего тяжёлого дивизиона», – приводит слова Газиева пресс-служба UFC.