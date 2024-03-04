Двалишвили призвал Малыхина вернуть ему долг

«Вау, Анатолий Малыхин — чемпион трёх дивизионов! Но настоящий мужчина платит по счетам! Ты поспорил со мной в 2021 году на $ 50 тыс. и заплатил $ 11 тыс. Встань, будь мужиком, положи свои деньги туда, где твой длинный язык. Я дал тебе достаточно времени и гонялся за тобой достаточно долго. Переведи $ 39 тыс. сейчас же!» — написал Двалишвили.