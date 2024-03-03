Мокаев поединком он перенес четыре стафилококковые инфекции

Мокаев заявил, что перед поединком он перенёс четыре стафилококковые инфекции
Британский боец дагестанского происхождения Мухаммед Мокаев обратился к фанатам после победы над американским бойцом Алексом Пересом.
«23 года, 12-0 в профи, 23-0 в любителях, 6-0 в UFC. Альхамдулиллах за всё. Спасибо всем за поддержку.
Для меня было важнее всего набрать вес. Я перенёс 4 стафилококковых инфекций за 3 недели. Антибиотики убили мою иммунную систему. Я вижу, как некоторые хейтеры говорят гадости о моём выступлении, но вы не видите то, через что мы, бойцы, проходим» , — написал Мокаев в своих социальных сетях.
Напомним, что Мухаммед Мокаев победил Алекса Переса единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 238. После поединка он бросил вызов чемпиону категории, Александру Пантоже.
Чемпионат.com: главные новости