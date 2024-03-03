Мокаев поединком он перенес четыре стафилококковые инфекции

Для меня было важнее всего набрать вес. Я перенёс 4 стафилококковых инфекций за 3 недели. Антибиотики убили мою иммунную систему. Я вижу, как некоторые хейтеры говорят гадости о моём выступлении, но вы не видите то, через что мы, бойцы, проходим» , — написал Мокаев в своих социальных сетях.