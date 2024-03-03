С боксера Диллиана Уйта сняли обвинение в употреблении допинга

— Это было действительно тяжело, потому что я знал, что невиновен. Но вы должны быть профессионалом, доверять юристам и доверять людям вокруг вас. Это было тяжело, но трудные времена делают сильных людей.



Прежде всего, я испытываю большее облегчение, но, конечно, я также злюсь, потому что это стоило мне так много. Самое главное, что это стоило мне шанса победить Джошуа. Все остальное после этого второстепенно.



Очистить свое имя — это самое главное. И это то, что мы сделали. Это стоит дорого и вызывает стресс. Я потерял много денег, и мы требуем возмещения ущерба, — приводит слова Уайта Sky Sports.