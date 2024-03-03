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С британского боксера Диллиана Уйта снято обвинение в употреблении допинга

Британскому боксеру Диллиану Уайту разрешили продолжить карьеру после того, как расследование подтвердило, что положительный результат допинг теста был вызван «зараженной добавкой».

С боксера Диллиана Уйта сняли обвинение в употреблении допинга
© Матч ТВ

В августе 2023 года должен был состояться реванш британских супертяжеловесов Энтони Джошуа и Диллиана Уайта. Однако за неделю до назначенной даты поединок сорвался: выяснилось, что допинг проба Уайта оказалось положительной. В итоге Джошуа вышел в ринг против Роберта Хелениуса и нокаутировал его в седьмом раунде.

Эксперт, проводивший расследование, пришел к выводу, что «Уайт стал жертвой загрязненной пищевой добавки, в составе которой не было указано о наличии запрещенного вещества, так что он не принимал его намеренно».

— Это было действительно тяжело, потому что я знал, что невиновен. Но вы должны быть профессионалом, доверять юристам и доверять людям вокруг вас. Это было тяжело, но трудные времена делают сильных людей.

Прежде всего, я испытываю большее облегчение, но, конечно, я также злюсь, потому что это стоило мне так много. Самое главное, что это стоило мне шанса победить Джошуа. Все остальное после этого второстепенно.

Очистить свое имя — это самое главное. И это то, что мы сделали. Это стоит дорого и вызывает стресс. Я потерял много денег, и мы требуем возмещения ущерба, — приводит слова Уайта Sky Sports.

Последний раз Диллиан Уайт выходил в ринг в ноябре 2022 го, победив решением судей американца Джермейна Франклина.

35 летний Уайт — бывший «временный» чемпион мира по версии WBC и обязательный претендент на титул чемпион мира по версии WBC, чемпион по версиям WBC Silver и WBO International в тяжелом весе.

Бокс/MMA
Роберт Хелениус
Диллиан Уайт
Энтони Джошуа