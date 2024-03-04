Фьюри рассказал, за сколько раундов нокаутирует Усика

«У него было всего пять боев в супертяжёлом весе, и, честно говоря, я не был так впечатлён. Он делает то, что должен делать, у него есть победы, и ему платят. Он заканчивает работу и идёт домой. Достаточно ли он хорош, чтобы победить цыганского короля? Я так не думаю, но удачи ему. Если да, то так и есть. Если да, я пожму ему руку. Я нокаутирую его за семь раундов», — приводит слова Фьюри DAZN.