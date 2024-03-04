Самый прибыльный бой в карьере россиянина – реванш с Алджамейном Стерлингом.

В ночь с 9 на 10 марта в Майами (США) состоится масштабный турнир UFC 299. В главном карде турнира выступит экс-чемпион организации в легчайшем весе Пётр Ян. Ему предстоит поединок против китайского бойца Сонг Ядонга.

Россиянин не появлялся в октагоне ровно год. В марте 2023 года он проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили, после чего решил взять паузу. Пётр залечил травмы, восстановился ментально и готов к новому походу за поясом.

В январе 2022 года Ян подписал с лигой новый контракт.

«Сегодня подписали новый контракт c UFC на улучшенных условиях, на шесть поединков. Следующий бой — 5 марта в Лас-Вегасе будет защита пояса», — написал тогда Ян в своих социальных сетях.

С того момента Пётр провёл три боя, в которых заработал значительно больше, чем получал в предыдущих поединках. Начинал свою карьеру в ММА Ян в 2014 году, и за свой дебютный поединок россиянин получил всего 20 тысяч рублей. Пётр стал побеждать, выступать на более высоком уровне, и, конечно, выросли и его гонорары. В 2015 году он подписал контракт с лигой ACB, где за дебютный поединок получил гонорар в размере $ 2 тысяч. В организации он провёл семь боёв, стал чемпионом и увеличил свой гонорар в 15 раз – до $ 30 тысяч за бой.

В июне 2018 года Пётр отправился покорять UFC, стартовал с победы над японцем Теруто Исихарой и получил стандартные для новичков $ 20 тысяч за выступление, столько же за победу, плюс $ 3,5 тысячи бонусом. Ян стремительно рвался к титулу чемпиона, его гонорары так же быстро росли, и в титульном поединке против Жозе Альдо Пётр заработал $ 230 тысяч.

Дальше – больше. Как известно, чемпионы организации имеют проценты с продажи платных трансляций, если количество этих трансляций превышает определённый рубеж. Так, по информации Forbes, если проданных трансляций меньше 200 тысяч, то чемпионы остаются без процентов, если продано от 200 до 400 тысяч, то с каждой трансляции обладателю пояса достаётся $ 1, а если количество проданных трансляций превышает 400 тысяч, то с каждой трансляции чемпионам дают по $ 1,5, и так далее. Конечно, это значительно увеличивает доходную составляющую бойцов, и порой проценты с продажи трансляций могут превышать и гонорар.

Соответственно, два боя с Алджамейном Стерлингом, в которых Ян был действующим чемпионом лиги и временным чемпионом организации, стали для него самыми прибыльными. Реванш с Алджо и вовсе был самым денежным боем в карьере россиянина: по новому контракту, который он переподписал как раз перед реваншем, только обязательный гонорар составил около полумиллиона долларов, а процент с продажи трансляций превысил сам гонорар. То есть за второй бой со Стерлингом Ян получил более $ 1 млн.

После того как Пётр лишился чемпионского пояса и не смог вернуть его в реванше, он провёл ещё два поединка: против Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили. Оба сложились для него не самым лучшим образом со спортивной составляющей и принесли меньше доходов: по информации СМИ, гарантированный гонорар за каждый из этих боёв составил около $ 200 тыс.

Конечно, помимо гарантированных выплат за выход в октагон, существуют различные бонусы от спонсоров (например, от Reebok), от Даны Уайта за лучший бой или за лучшее выступление вечера. Ну и, естественно, не стоит забывать про рекламные контракты, которые также приносят бойцам солидный доход.

«Пётр сказал, что сумма, с которой он был бы готов завершить свою карьеру, составляет $ 5 млн. Я думаю, что $ 5 млн за карьеру он точно заработает. Это минимум и самая низкая планка. Можно заработать больше», — сказал в одном из интервью менеджер Петра Саят Абдрахманов.