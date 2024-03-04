Автор лучшего нокаута на турнире UFC пообещал досрочно победить Умара Нурмагомедова

«Я бы хотел драться с Умаром Нурмагомедовым. Уверен, если я буду драться против Умара Нурмагомедова, для меня это будет лёгкий бой, потому что у него есть только борьба. Он попытается перевести меня вниз, но я усердно работаю над своей защитой. Я уверен, что смогу нокаутировать этого парня в первом раунде», — сказал Оливейра на пресс-конференции.