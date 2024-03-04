Автор лучшего нокаута на турнире UFC пообещал досрочно победить Умара Нурмагомедова
Автор лучшего нокаута на турнире UFC Fight Night 238 Виниcиус Оливейра считает, что он сможет досрочно победить российского бойца Умара Нурмагомедова.
«Я бы хотел драться с Умаром Нурмагомедовым. Уверен, если я буду драться против Умара Нурмагомедова, для меня это будет лёгкий бой, потому что у него есть только борьба. Он попытается перевести меня вниз, но я усердно работаю над своей защитой. Я уверен, что смогу нокаутировать этого парня в первом раунде», — сказал Оливейра на пресс-конференции.
На турнире Fight Night 238 Умар Нурмагомедов победил представителя Казахстана Бекзата Алмахана единогласным решением.
Летом прошлого года бойцы должны были провести поединок, однако из-за травмы плеча Умар Нурмагомедов снялся с боя против Сэндхагена.
В профессиональной карьере Умара 17 побед и ни одного поражения.