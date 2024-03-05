Умар Нурмагомедов вошел в топ-10 легчайшего веса UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов поднялся сразу на три позиции в обновлённом рейтинге UFC, благодаря чему вошёл в топ-10 в легчайшем дивизионе. В настоящий момент Умар занимает 10-е место.

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Также отметим, что непобеждённый проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев, представляющий Великобританию, поднялся на одну позицию в легчайшем весе. Теперь он седьмой.