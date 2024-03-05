Магомед Исмаилов перенесет операцию

«Бой Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова перенесён. Причиной этому послужила травма Магомеда, которая сказалась именно сейчас. Последние дни. Она его и до этого беспокоила, но бой не хотели срывать. Видимо, во время весогонки максимально организм ослабевает, и она дала о себе знать», — сказал Рамазан.