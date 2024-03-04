Реванш Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова отменен

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов не сможет принять участия в поединке с Анатолием Токовым. Об этом сообщил основатель лиги АСА Майрбек Хасиев.

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Причиной стала травма, полученная Исмаиловым во время подготовки.

«Мы вынуждены отложить бой Исмаилов — Токов из-за травмы, которую получил Магомед Исмаилов накануне поединка. И сделаем всё от нас зависящее, чтобы провести бой в этом году», — сказал Хасиев.

Напомним, первый бой Исмаилова и Токова состоялся на турнире M-1 Challenge 39 в мае 2013 года и завершился победой Токова болевым приёмом в первом раунде.