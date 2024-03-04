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В женском боксе больше не будут использовать защитные шлемы

Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение отменить использование защитных шлемов в рамках женских соревнований. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт» со ссылкой на сайт организации.

В женском боксе больше не будут использовать защитные шлемы
© Правительство Ульяновской области

Отмечается, что такое решение было принято по итогам заседания совета директоров организации в Сочи. При этом новое правило будет введено только после трехмесячного переходного периода.

Помимо этого, в IBA также утвердили Бразильскую конфедерацию бокса в качестве нового временного члена организации. Также ассоциация разрешила Белграду провести женский чемпионат мира по боксу в 2025 году.

Ранее глава IBA назвал бокс интеллектуальным видом спорта.

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