Хабиб обозначил позицию относительно возможности сына стать бойцом ММА

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал об интересе сына к боям. По словам Нурмагомедова, он не хотел бы, чтобы его сын становился профессиональным спортсменом.

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«Сын просит показать ему мои бои. Не знаю, что с ним делать. Я бы не хотел, чтобы он шёл в профессиональные спортсмены. Но, если он всё-таки захочет, это его выбор. Я бы просто хотел, чтобы он стал обычным человеком. Потому что профессиональных спортсменов нельзя назвать обычными людьми», − сказал Нурмагомедов на канале MMA Junkie в YouTube.

Хабиб за время карьеры в ММА провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что ответил сыну на вопрос, может ли он драться как Махачев.