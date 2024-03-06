Боксер Фьюри обратился к Александру Усику: маэстро вернулся

Британский боксер Тайсон Фьюри обратился в своих соцсетях к своему будущему сопернику украинцу Александру Усику.

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"Кто-нибудь, скажите Александру Усику, что маэстро вернулся. Жду не дождусь", - сказал Фьюри.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара. 2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь.

Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей. Усик в августе 2023 года одолел британца Даниэля Дюбуа.

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