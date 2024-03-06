Токов получит компенсацию за отмену поединка с Исмаиловым

Анатолий Токов получит компенсацию за отмену поединка с Магомедом Исмаиловым.

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Об этом рассказал вице‑президент лиги ACA Асланбек Бадаев.

– Токов по контрактным обязательствам получит свой процент от выхода. И поверьте, это очень хорошая компенсация. То, что предусмотрено по контракту, это солидная сумма. Эта сумма больше, чем его последний гонорар в лиге ACB.

– Токов оставался бойцом лиги Bellator, перешедшей под руководство PFL. А он в целом может у вас драться?

– Да‑да, он может выступать, но мы не знаем, как сейчас риторика изменится. По крайней мере, до этого было ощущение, что они, его команда, не против того, чтобы он выступал периодически, и это их устраивает. Скорее всего, это, наверное, вопрос заинтересованности команды Токова, если они сильно хотят, я думаю, они договорятся.

– Как сам Анатолий воспринял отмену боя?

– Ну, с Анатолием я лично не говорил, я говорил с его командой, но я говорил с ними в тот момент, когда они уже знали, то есть им уже сказали наши ребята. Были какие‑то логичные вопросы: что нас ждет, нужно ли оставаться в Москве или мы можем уехать. Но не было никакой паники, обвинений или истерик.

Но и мы сказали: «Чтобы вы не чувствовали себя кинутыми, преданными, обманутыми, мы готовы вам на одном из ближайших турниров устроить бой, если вам это нужно, мы ждем ответ». И сейчас как раз ждем ответ, – сказал Асланбек Бадаев.