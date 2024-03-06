Хабиб Нурмагомедов: деньги – проблема, без них жизнь более счастливая

Прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о сложностях, которые могут появиться в жизни людей с приходом богатства.

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