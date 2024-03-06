Нганну назвал желаемых соперников для боев по боксу после поединка с Джошуа

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории, камерунец Фрэнсис Нганну рассказал, что, помимо боксёрских поединков с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, хотел бы провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером и, возможно, с украинцем Александром Усиком.

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«Энтони Джошуа — один из самых великих, один из лучших бойцов в мире. Как я уже говорил и ранее – в голове у меня три имени: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. На данный момент ситуация не изменилась. Я думаю также, что Александр Усик добавляет сам себя в этот список», — сказал Нганну на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

Напомним, с Фьюри Фрэнсис уже встречался и проиграл ему. С Джошуа Нганну сразится в ночь с 8 на 9 марта мск.