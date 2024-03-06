UFC анонсировал турнир в Абу-Даби

Пресс-служба промоушену UFC объявила о проведении летнего турнира в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

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«Возвращаемся в Абу-Даби 3 августа! Как думаете, кто выступит в главном бою вечера?» — говорится в сообщении UFC.

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Ранее турнир в Абу-Даби проводился в октябре прошлого года (UFC 294). В главном бою того спортивного мероприятия встречались россиянин Ислам Махачев и представитель Австралии Александр Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам тогда одержал победу в первом раунде: россиянин попал по австралийцу хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре после этого рефери принял решение остановил поединок.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что ответил сыну на вопрос, может ли он драться как Махачев.