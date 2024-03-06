Нурмагомедов сравнил жизнь с деньгами и без

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в интервью опубликованном на странице Нурлана Сабурова во ВКонтакте сравнил жизнь с деньгами и без.

Спортсмен заявил, что без денег жизнь более счастливая, и назвал их проблемой.

«У меня была жизнь, когда у меня не было денег. Человек всегда должен в чем-то нуждаться», — посчитал Нурмагомедов.

В октябре 2023 года Нурмагомедов рассказал, что ему предлагали 40 миллионов долларов за возвращение в октагон, однако он отказался. Экс-боец подчеркнул, что его решение бесповоротно.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах. После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м MMA Junkie назвал его лучшим тренером года.