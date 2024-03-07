Петр Ян рассказал, что дрался против Мераба Двалишвили с травмой

Российский боец ММА Петр Ян сообщил «Матч ТВ», что вышел на свой последний поединок в UFC против Мераба Двалишвили с травмой правого плеча.

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31‑летний боец из России становился чемпионом UFC в легчайшем весе, но в данный момент занимает четвертую строчку рейтинга после поражений от Шона О’Мэлли, Алджемейна Стерлинга и Двалишвили. Бой с грузинским бойцом в марте 2023 года стал для Яна первым, где он проиграл все пять раундов по версии всех судей.

— В каком из трех последних боев вы сами собой больше всего недовольны?

— Что касается боя с Мерабом, у меня правая рука была нерабочая. За пять раундов я ей раза 3–4 ударил, и то я ее интуитивно выбросил. Я полулитровую бутылку с водой не мог держать, у меня передняя суставная губа (в плечевом суставе) была в частичном надрыве. С О’Мэлли нормально вроде все было, только некоторые моменты исправить, со Стерлингом тоже в принципе, — сказал Ян «Матч ТВ».

На турнире UFC 299, который пройдет в Майами 9 марта, Ян проведет бой в легчайшем весе с китайцем Суном Ядуном. Поединок будут транслировать в России в ночь на 10 марта. Для Яна этот бой станет первым после годичной паузы и поражения от Двалишвили. На счету 31‑летнего россиянина 16 побед и пять поражений.