Девять детей госпитализированы с турнира по боксу в Пензе

Девять участников первенства Приволжского федерального округа (ПФО) по боксу госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, сейчас юные спортсмены находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщили «Матч ТВ» в министерстве спорта Пензенской области.

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5 марта в Пензе стартовало первенство ПФО по боксу среди юношей 15–16 лет. Telegram‑канал Mash сообщил, что в больницу с подозрением на кишечную инфекцию попали 11 детей, которые остановились в гостиничном комплексе «Вавеллит». Там временно проживали участники, тренеры и судьи первенства. Дети приехали из Нижегородской, Архангельской, Ульяновской областей и Удмуртии.