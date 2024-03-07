«Девять детей госпитализированы с турнира по боксу в Пензе с подозрением на кишечную инфекцию» — министерство спорта региона
Девять участников первенства Приволжского федерального округа (ПФО) по боксу госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию, сейчас юные спортсмены находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщили «Матч ТВ» в министерстве спорта Пензенской области.
5 марта в Пензе стартовало первенство ПФО по боксу среди юношей 15–16 лет. Telegram‑канал Mash сообщил, что в больницу с подозрением на кишечную инфекцию попали 11 детей, которые остановились в гостиничном комплексе «Вавеллит». Там временно проживали участники, тренеры и судьи первенства. Дети приехали из Нижегородской, Архангельской, Ульяновской областей и Удмуртии.
— По информации министерства физической культуры и спорта Пензенской области, организаторами первенства ПФО по боксу выступила областная общественная организация «Федерация бокса Пензенской области», которая в том числе, отвечала за размещение участников. Место размещения было определено в связи с его близлежащим расположением к месту проведения первенства. Окончательно решение о размещении делегаты от регионов принимали самостоятельно. По информации министерства здравоохранения Пензенской области, по состоянию на 7 марта в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи госпитализированы 9 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет. В настоящее время проводятся лабораторные исследования для подтверждения или опровержения диагноза, связанного с отравлением. Ситуация находится на контроле, — сказали «Матч ТВ» в министерстве спорта Пензенской области.
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