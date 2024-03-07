Нганну резко высказался о критике Уайта

Нганну − о критике Уайта: «Мне насрать, что думает Дана»
Фрэнсис Нганну заявил, что его не волнует критика Даны Уайта.
«Мне насрать, что думает Дана Уайт о моем переходе в бокс. Это его проблемы», − сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе и начинающий боксер Фрэнсис Нганну.
Напомним, что 8 марта Нганну подерется с Энтони Джошуа. В октябре-2023 Фрэнсис проиграл Тайсону Фьюри в дебютном боксерском поединке.
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Нганну − о критике Уайта: «Мне насрать, что думает Дана»
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