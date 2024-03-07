$90.34-0.8298.20-0.73
Войти в почту

Нганну − о критике Уайта: «Мне насрать, что думает Дана»

Фрэнсис Нганну заявил, что его не волнует критика Даны Уайта.

Нганну резко высказался о критике Уайта
© Sports.ru
«Мне насрать, что думает Дана Уайт о моем переходе в бокс. Это его проблемы», − сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе и начинающий боксер Фрэнсис Нганну.

Напомним, что 8 марта Нганну подерется с Энтони Джошуа. В октябре-2023 Фрэнсис проиграл Тайсону Фьюри в дебютном боксерском поединке.

Бокс/MMA
Фрэнсис Нганну
Дана Уайт
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа