Джейк Пол проведет поединок с Майком Тайсоном

Популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол проведёт свой следующий бой против легендарного боксёра Майка Тайсона. Об этом сообщил Пол.

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Майк Тайсон также уточнил, что контракты на бой уже подписаны и он в силе.

Поединок пройдёт по правилам бокса и состоится 20 июля.

Напомним, что последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьёй раздельным решением судей. Джейк Пол в свою очередь последний раз провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде. В своём активе Джейк имеет двеять побед и одно поражение.