9 марта в Международном центре бокса в "Лужниках" состоится турнир ММА Серии под номером 77

9 марта в Международном центре бокса в "Лужниках" состоится долгожданный турнир ММА Серии под номером 77! В «MMA Серия-77» нас ждет десять высококлассных противостояний: в главном бою вечера встретятся обладатель бронзового пояса Победителя Олег “Добряк” Дадонов (Россия) и дебютант лиги Вел “Мутант” Оливейра из Бразилии. Также состоятся не менее яркие поединки Ильи Харитонова, Димитрия Андрюшко и других топ-бойцов лиги.

© Официальный сайт "ММА Серии"

Особенно символично, что часть грядущего турнира составят женские пары. Ведь днем ранее вся страна будет праздновать Международный женский день! Главным сюрпризом предстоящего вечера, без сомнения, станет схватка звезд популярного реалити-шоу «Пацанки» Ани Костиной (Россия) и Кристины Захаровой (Россия).

© "ММА Серия 77"

Также стоит отметить, что два поединка на предстоящем турнире ММА Серия-77: Все Звёзды пройдут в формате phygital (physical + digital). Перед сражением в октагоне бойцы выяснят отношения на игровой консоли!

Константин Горетов (Россия) – Евгений Антонов (Россия); Екатерина Яр (Россия) – Марина Ника (Молдова); Магомед Шейхов (Россия) – Димитрий Андрюшко (Россия); Алена Агишева (Россия) – Джози Фабриэли (Бразилия); Майрамбек Тентиев (Кыргызстан) – Мабат Одинаев (Таджикистан); Умар Магомедов (Россия) – Магно Сантос (Бразилия). Phygital; Мария Егорова (Россия) – Джованна Эдуарда (Бразилия); Аня Костина (Россия) – Кристина Захарова (Россия). Phygital; Хасан Юсупов (Кыргызстан) – Илья Харитонов (Россия); Вел Оливейра (Бразилия) – Олег Дадонов (Россия).

ММА Серия—77 — это будет незабываемо! Подробности и информация о билетах доступны на сайте (16+)