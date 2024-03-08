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Александр Емельяненко поздравил женщин с 8 марта, зачитав стих Пушкина

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поздравил женщин с 8 марта. Для этого именитый боец зачитал стихотворение Александра Пушкина «Виноград».

Александр Емельяненко поздравил женщин с 8 марта, зачитав стих Пушкина
© Чемпионат
«Не стану я жалеть о розах, Увядших с лёгкою весной; Мне мил и виноград на лозах, В кистях созревший под горой, Краса моей долины злачной, Отрада осени златой, Продолговатый и прозрачный, Как пёрсты девы молодой. С праздником, вас милые дамы, с 8 марта!» — сказал Емельяненко.

Ранее сообщалось, что Александр проведёт реванш с соотечественником, бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. Он состоится в рамках лиги Ural FC. В последнем бою Емельяненко победил блогера Евгения Ершова, применив болевой приём в конце второго раунда.

Бокс/MMA
Евгений Ершов
Александр Емельяненко
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