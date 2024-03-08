Фьюри заявил о желании провести бой с Нганну в клетке

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о желании провести поединок с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну в клетке в маленьких перчатках.

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«После того, как я дважды одержу победу в боях с Александром Усиком, то, помимо бокса, я хотел бы войти с ним в клетку в маленьких перчатках. Сто процентов. Ведь он недавно болтал, как бокс защищает меня. Я так не думаю. Я разобью ему лицо в клетке», — приводит слова Фьюри talkSPORT со ссылкой на DAZN.

Фьюри и Нганну уже встречались в рамках боксёрского противостояния. Их бой состоялся 29 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тайсон победил раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры. Некоторые бойцы и эксперты посчитали, что победителем нужно было признать Нганну.