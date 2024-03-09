Боец Туменов попал в реанимацию перед турниром ACA в Москве

Российский боец Биберт Туменов попал в реанимацию. Пока неясно, сможет ли он участвовать в турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве. Инцидент произошел накануне ожидаемого поединка Туменова и Курбана Тайгибова. Об этом рассказал президент ACA Алексей Яценко, сообщает РБК.

Сейчас Туменов находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Этой ночью спортсмену сделали операцию.

«Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии», — отметил Яценко.

По словам президента ACA, сейчас важно понять, что случилось со здоровьем спортсмена. После этого организаторы и тренеры обсудят его дальнейшее участие в соревнованиях.

Пока неизвестно, по какой причине Туменов попал в реанимацию. Яценко сказал, что проблемы «не были связаны с весогонкой».

Поединок Туменова и Тайгибова должен был состояться в рамках турнира ACA 172 в субботу, 9 марта. Это полуфинальный бой Гран при АСА в полулегком весе.

Промоушен ACA был основан в 2014 году на базе грозненского бойцовского клуба «Беркут». Соревнования проходят в России и за рубежом.