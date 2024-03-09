Джейк Пол отреагировал на тяжелое поражение Нганну в бою с Джошуа

Звёздный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, прокомментировал результат поединка в супертяжёлом весе между двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

Напомним, поединок бойцов состоялся вчера, 8 марта, и завершился победой Джошуа нокаутом во втором раунде.

«Фрэнсис Нганну – один из величайших бойцов всех времён. Уважение. Энтони Джошуа вернулся. Активность и сосредоточенность приводят к доминированию», — написал Пол в соцсети X (ранее Twitter).

Бой с Джошуа стал для 37-летнего Нганну вторым в боксе. В октябре он уступил раздельным судейским решением действующему чемпиону WBC британцу Тайсону Фьюри.