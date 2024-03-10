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Россиянин Петр Ян сделал заявление после победы на UFC 299

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян после победы над представителем Китая Сонгом Ядонгом заявил, что хочет провести поединок с сильным соперником, передает Sport24.

Россиянин Петр Ян сделал заявление после победы на UFC 299
© Газета.Ru
"Я вернулся. Я хочу жесткий бой с сильным соперником. Неважно, кто это будет. Сезон реваншей открыт", - сказал Ян.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

Петр Ян победил впервые с 2021 года

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

В рамках главного карда UFC 299 состоятся еще четыре боя: Гилберт Бернс — Джек Делла Маддалена, Кевин ХолландМайкл Пейдж, Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени, Шон О'Мэлли — Марлон Вера.

Бокс/MMA
Гилберт Бернс
Мераб Двалишвили
Кевин Холланд
Марлон Вера
Петр Ян
Майкл Пейдж
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