Махачев обратился к главе UFC Уайту с просьбой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в своих социальных сетях обратился к главе промоушена Дане Уайту с просьбой найти ему нового соперника.

«Дана Уайт, я голоден. Скорми мне кого-нибудь», — написал Махачев.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул чемпиона в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках. Махачев был признан лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории.