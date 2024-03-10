Следующим соперником Петра Яна может стать Умар Нурмагомедов

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов в своих соцсетях поздравил своего соотечественника Петра Яна с победой над китайцем Сонгом Ядонгом, а также заявил, что может в августе встретиться с Яном в октагоне.

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"Мои поздравления Петру, хорошая, рабочая победа. 3 августа — я против Петра или против Кори Сэндхагена", - написал Нурмагомедов.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

Умар Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 17 боев, одержав 17 побед. Свой последний поединок он провел 2 марта, одолев казахстанца Бекзата Алмахана