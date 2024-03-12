О'Мэлли назвал "самого тупого" чемпиона UFC

Чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли поделился своими мыслями о бывшем двойном чемпионе организации Генри Сехудо.

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«Сехудо самый тупой из всех чемпионов. Он настолько глупый, что, когда он открывает рот, он несет такую фигню, что просто не верится, что этот парень когда-то выиграл пояс. Когда слушаешь, что за чушь он несет, у меня уши в трубочку закручиваются», – сказал Шон О'Мэлли YouTube-каналу The Pat McAfee Show.

В минувшие выходные в Майами прошел турнир UFC 299, где в главном событии вечера действующий чемпион Шон О'Мэлли защищал свой пояс против представителя Эквадора Марлона Веры. Их противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Шона единогласным решением судей.

37-летний Генри Сехудо в профессиональном MMA провел 20 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел 5 поражения. Сейчас американец идет на серии из двух поражений подряд. 17 февраля на турнире UFC 298 он проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили.