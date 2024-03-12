О'Мэлли назвал самого тупого чемпиона UFC
Чемпион UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли поделился своими мыслями о бывшем двойном чемпионе организации Генри Сехудо.
«Сехудо самый тупой из всех чемпионов. Он настолько глупый, что, когда он открывает рот, он несет такую фигню, что просто не верится, что этот парень когда-то выиграл пояс. Когда слушаешь, что за чушь он несет, у меня уши в трубочку закручиваются», – сказал Шон О'Мэлли YouTube-каналу The Pat McAfee Show.
В минувшие выходные в Майами прошел турнир UFC 299, где в главном событии вечера действующий чемпион Шон О'Мэлли защищал свой пояс против представителя Эквадора Марлона Веры. Их противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Шона единогласным решением судей.
37-летний Генри Сехудо в профессиональном MMA провел 20 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел 5 поражения. Сейчас американец идет на серии из двух поражений подряд. 17 февраля на турнире UFC 298 он проиграл единогласным решением судей Мерабу Двалишвили.