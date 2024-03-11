Ислам Махачев и Дастин Порье договорились о бое

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) звёздный россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье договорились провести поединок в июне 2024 года.

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«Ислам в июне», — написал в социальных сетях Дастин Порье.

Россиянин ответил эмоджи, на котором изображено рукопожатие.

На прошедших выходных Порье встречался с Бенуа Сен-Дени.

Напомним, поединок между Дастином Порье и Бенуа Сен-Дени стал соглавным боем на турнире UFC 299, который прошёл в Майами. Встреча завершилась победой Дастина Порье нокаутом во втором раунде. Для Сен-Дени это поражение стало первым досрочным в профессиональной карьере.

Махачев в своём последнем поединке в октябре на UFC 294 победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски. Встреча стала для бойцов второй, семью месяцами ранее россиянин выиграл единогласным судейским решением.

Порье победой на UFC 299 закрыл досрочное поражение в реванше с соотечественником Джастином Гэтжи.