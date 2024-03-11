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«Я не понимаю этого». Макгрегор раскритиковал организацию боя Пол — Тайсон

Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор прокомментировал организацию поединка между прославленным американским боксёром Майком Тайсоном и его соотечественником Джейком Полом. Противостояние запланировано на 20 июля.

Макгрегор раскритиковал организацию боя Пол — Тайсон
© Чемпионат.com
«О боже. Это немного странно. Интерес низкий. Я не знаю. Я не понимаю этого. Я желаю Майку всего хорошего», — приводит слова Макгрегора журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Тайсон за время профессиональной карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. В настоящий момент легендарному боксёру 57 лет.

В активе Пола 10 боёв по правилам бокса, в которых он одержал девять побед и потерпел одно поражение.

Бокс/MMA
Майкл Бенсон
Майк Тайсон
Конор Макгрегор
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